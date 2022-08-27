27.08.2022
Прокуратура обжаловала слишком мягкий приговор троицкого суда убийце ребенка
27.08.2022
В Челябинской области беременным женщинам с невысоким доходом оказывают поддержку
27.08.2022
В Копейске нашли тело школьника и предсмертную записку
26.08.2022
В структуре правительства Челябинской области создано новое управление
26.08.2022
Снятие стресса за 5 минут. Синхрогимнастика
26.08.2022
Система образования ЛНР к новому учебному году готова
В Копейске нашли тело школьника и предсмертную записку
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022