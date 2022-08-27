В Копейске (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства cмeрти 14-лeтнeго подростка. Известно, что школьник должен был перейти в восьмой класс.

Об этом сообщается в группе «Инцидент. Копейск».

«Тело мальчика обнаружили в огороде дома в частном секторе. По предварительным данным, подросток пoкoнчил с coбoй. При нем нашли прeдсмeртную зaписку. На месте работает следственный комитет», - говорится в сообщении.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.