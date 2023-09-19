В Копейске осудили на десять лет мошенницу из агентства недвижимости «Вектор»

В Копейске (Челябинская область) вынесен приговор директору агентства недвижимости «Вектор», которая оказалась мошенницей и обманула 27 клиентов, а были это в основном пенсионеры и многодетные семьи.

Риелторскую деятельность алчная дама, признанная виновной по частям третьей и четвертой статьи 159 УК РФ и получившая десять лет колонии общего режима, вела в 2017-2019 годах в Копейске и Челябинске, оказывая клиентам услуги по реализации объектов недвижимости.

«При отсутствии полномочий на продажу квартир от застройщиков она заключала с гражданами договоры долевого участия в строительстве и купли-продажи квартир. Полученными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. Размер причиненного ею ущерба превысил 23 миллиона рублей», - сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

Наказание в виде десяти лет колонии со штрафом в размере 500 тысяч рублей суд назначил мошеннице с учетом позиции государственного обвинителя.

Отметим, исковые заявления потерпевших удовлетворены в полном объеме.