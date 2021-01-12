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В Копейске при получении взятки задержана начальница отдела ЗАГС

В Копейске (Челябинская область) при получении взятки задержали начальницу отдела ЗАГС Татьяну Мукаеву.

Женщина собирала деньги от своих же подчиненных сотрудников, забирая у них часть премий. За это обещала покровительство по службе.

Операцию по задержанию начальницу отдела ЗАГС Татьяну Мукаеву

проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка совместно с коллегами из следственного комитета по Челябинской области.

Как сообщил собственный источники в силовых структурах региона, женщина забирала у своих сотрудников часть премий, которые сама же им начисляла. За это обещала покровительство по службе. Материалы переданы в СКР по Челябинской области для принятия решения о возбуждении уголовное дела.

В региональном полицейском главке и СКР по Челябинской области от комментариев пока воздерживаются.