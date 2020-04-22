В Копейске ребенка перед отправкой в больницу связали и побрили

Сотрудники Копейского социально-реабилитационного центра (Челябинская область) побрили и связали ребенка перед отправкой его в больницу. Власти и омбудсмен намерены разобраться с этим вопиющим случаем.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Утром доложили о совершенно диком случае отношения к ребёнку в Копейском социально-реабилитационном центре. Случае, который ещё и пытались скрыть», - рассказала Ирина Альфредовна. Воспитанника социально-реабилитационного центра перед поездкой в больницу остригли и связали руки.

По данному случаю областные власти уже начали проверку. Кроме того, свою проверку проведет и уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова. «Я сегодня выеду в учреждение для того, что составить свое личное мнение, как обычно я и делаю», - заверила омбудсмен. Ирина Гехт пообещала, что виновные будут серьезно наказаны. «Мы доведём это дело до суда, - заверила первый вице-губернатор. - Жестокость в отношении детей должна пресекаться такими же жесткими мерами в отношении обидчиков».