09.09.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 367 новых случаев ковида
09.09.2021
В Копейске в пункт приема металлолома нагрянул ОМОН
09.09.2021
Студенты ЮУрГУ пополнят региональный банк крови
09.09.2021
Челябинской области растет заболеваемость ковидом среди дошкольников и пожилых
09.09.2021
Сбербанк в Челябинске установил скамейки из переработанного пластика в ГКБ№8
09.09.2021
Пенсионеры получат в ВТБ бесплатную страховку от мошенников
В Копейске в пункт приема металлолома нагрянул ОМОН
ОНФ хочет, чтобы однорядным проспектом Челябинска занимался урбанист Владов
07.09.2021
В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
07.09.2021
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021