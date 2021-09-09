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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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09.09.2021

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09.09.2021

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09.09.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.09.2021

Сбербанк в Челябинске установил скамейки из переработанного пластика в ГКБ№8
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В Копейске в пункт приема металлолома нагрянул ОМОН

В Копейске (Челябинская область) в пункте приема металлолома были обнаружены артиллерийские снаряды. На место были направлены специалисты группы разминирования ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области с кинологом.

Как сообщили в Росгвардии, в пункт приема металлолома прибыла большая партия вторсырья. При его разборе сотрудники нашли снаряды.

Прибыв на место, росгвардейцами было установлено, что найденными предметами являются четыре артиллерийских снаряда калибром от 85 до 152 миллиметров, а также 120 миллиметров минометная мина.

Найденное не имело взрывчатых веществ и взрывателей, не представляя опасности для окружающих.

Напомним, ранее жители Троицка при проведении сельскохозяйственных работ обнаружили в поле осколочно-фугасный артиллерийский снаряд времён гражданской войны

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Более тысячи видов редких живых существ зафиксировали на территории Южного Урала участники конкур
09.09.2021

В Челябинской области выявлено более тысячи видов редких живых существ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.09.2021

Текслер: Южноуральцы, которые понимают угрозу, уже привились, теперь надо вовлечь сомневающихся
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, восьмого сентября, в Коркинском филиале Челябинского государственного колледжа индустрии
08.09.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.09.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 уменьшает риск возникновения тяжёлой формы заболев
08.09.2021

Привитые южноуральцы редко попадают в реанимацию, но есть исключения и даже умершие
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  • 260-51-33
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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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09.09.2021 09:46

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