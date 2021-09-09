В Копейске в пункт приема металлолома нагрянул ОМОН

В Копейске (Челябинская область) в пункте приема металлолома были обнаружены артиллерийские снаряды. На место были направлены специалисты группы разминирования ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области с кинологом.

Как сообщили в Росгвардии, в пункт приема металлолома прибыла большая партия вторсырья. При его разборе сотрудники нашли снаряды.

Прибыв на место, росгвардейцами было установлено, что найденными предметами являются четыре артиллерийских снаряда калибром от 85 до 152 миллиметров, а также 120 миллиметров минометная мина.

Найденное не имело взрывчатых веществ и взрывателей, не представляя опасности для окружающих.

Напомним, ранее жители Троицка при проведении сельскохозяйственных работ обнаружили в поле осколочно-фугасный артиллерийский снаряд времён гражданской войны