В Копейском округе задержали нарушителя при попытке хищения электросетевого оборудования

В Челябинской области недалеко от поселка Старокамышинский (Копейский городской округ) были задержаны нарушители, пытавшиеся похитить электросетевое оборудование. Нарушителей задержали сотрудники управления безопасности филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» и ОМВД России по г. Копейск.

Как сообщили в группе по связям с общественностью филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго», в пятницу, четвертого июня, в 06.56 было зафиксировано отключение кабельно-воздушной линии от ПС «Камышино» напряжением 6 кВ с обесточением трансформаторной подстанции. Прибывшие на место энергетики Челябинских городских электрических сетей обнаружили поваленные опоры, с которых был демонтирован провод протяженностью 160 метров. Энергетики задержали с поличным 16-летнего жителя Копейска. Подросток действовал не один, личность другого правонарушителя, также жителя Копейска, по горячим следам была установлена сотрудниками правоохранительных органов.

Только благодаря стечению обстоятельств инцидент обошелся без трагических последствий. Часто в погоне за наживой нарушители забывают об осторожности, о том, что энергообъекты находятся под напряжением и являются зоной повышенной опасности. Любые попытки снять провод, демонтировать силовой кабель, разукомплектовать трансформатор могут привести к трагедии, а платой за попытку наживы может оказаться здоровье и даже жизнь.

Правонарушителям предстоит не только полностью возместить ущерб, но и ответить по всей строгости закона. Энергетики «Россети Урал» напоминают: кражи цветных металлов и оборудования с энергообъектов представляют особую социальную опасность. Злонамеренное разрушение объектов электроэнергетики негативно влияет на все сферы жизнедеятельности населения, являясь причиной нарушения бесперебойного энергоснабжения. Порой в зоне отключения оказываются больницы, детские сады и школы, насосные станции, котельные, промышленные предприятия и производства, целые населенные пункты.

Совершая противозаконные действия, нарушители явно не задумываются о том, что любые случаи хищения оборудования электросетевого комплекса «Россети Урал» - «Челябэнерго» оперативно выявляются энергетиками в ходе плановых и внеплановых осмотров и рейдов.

Необходимо добавить, что 2020 году сотрудниками блока безопасности филиала «Челябэнерго» совместно с работниками органов полиции проводились профилактические мероприятия по проверке мест приема лома цветных и черных металлов, а также розыска похищенного с объектов филиала оборудования и материальных ценностей. В 2021 году совместно территориальными отделами полиции проводятся и планируются совместные мероприятия по предупреждению и раскрытию краж цветных и черных металлов, электрооборудования с объектов энергетического комплекса на территории субъектов Челябинской области, по выявлению и пресечению фактов незаконного потребления электроэнергии, возмещению ущерба, а также по охране общественного порядка и общественной безопасности.

С целью предотвращения случаев хищения электросетевого оборудования и других противоправных действий служба безопасности филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» разработала и реализовала комплекс мероприятий, важной частью которого является эффективное взаимодействие с жителями Челябинской области.

В филиале «Россети Урал» - «Челябэнерго» работает телефон доверия. Позвонив по номеру (351) 267-80-57, жители Челябинской области могут сообщить о фактах преступлений или правонарушений в сфере электроэнергетики: о попытках кражи оборудования линий электропередачи, подстанций, о случаях безучетного потребления электроэнергии, а также о незаконном использовании должностными лицами энергокомпании своих полномочий.

Все звонки регистрируются и вносятся в журнал учета сообщений. Конфиденциальность поступившей информации гарантируется. Телефон доверия работает круглосуточно. В вечернее и ночное время прием обращений граждан осуществляется в режиме автоответчика. Можно позвонить также по единому телефону Центра поддержки клиентов «Россети Урал» 8-800-220-0-220, (звонок бесплатный).