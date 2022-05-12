В Коркино из-за тлеющей золы едва не сгорел мусоровоз

В Коркино (Челябинска область) тлеющая зола, сброшенная в мусорный контейнер, едва не спалила мусоровоз. Обошлось без жертв.

Инцидент произошел девятого мая в момент пересыпки мусора из контейнера, установленного на площадке на улице Спартака, в кузов коммунальной машины.

«После опустошения баков водитель мусоровоза собирался ехать на следующую точку обслуживания, но из кузова повалил сильный дым. Чтобы спасти дорогостоящую технику сотрудник компании-перевозчика ТКО оперативно принял меры: мужчина выгрузил содержимое кузова на землю и вызвал на место сотрудников регионального управления МЧС», - сообщили в ЦКС.

«Мусор тлел на площади 50 квадратных метров. На месте работала одна единица техники и четыре человека личного состава», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Контейнерная площадка по улице Спартака, на которой произошел инцидент, в ближайшее время будет приведена в порядок. Мусор, который был вынужденно выгружен из мусоровоза, будет вывезен. Для этого ЦКС направит в локацию отдельную технику.