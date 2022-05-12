12.05.2022
Охотник из Еткульского района убил краснокнижного лебедя
12.05.2022
Джазмены Челябинской области посоревнуются за звание лучших
12.05.2022
В Коркино из-за тлеющей золы едва не сгорел мусоровоз
12.05.2022
Получить скидку на учебу в ЮУрГУ - реально
12.05.2022
Помолодевший «Фотофест-2022»: акцент на творческие встречи
12.05.2022
В воскресенье в Челябинске пройдет общегородской крестный ход
В Коркино из-за тлеющей золы едва не сгорел мусоровоз
27.07.2021
В Челябинской области мусоровозы насмерть задавили двоих человек
04.10.2018
В Челябинске водителей категории С и грузчиков ждут на собеседование в эту субботу
14.11.2016
На скользкой дороге в Магнитогорске перевернулся мусоровоз
22.07.2016
Челябинская пенсионерка, на которую наехал мусоровоз, взыскала с собственника 700 тысяч рублей
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022