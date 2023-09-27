В Нагайбакском районе чуть не сгорел мусоровоз с отходами

В поселке Знаменка Нагайбакского района (Челябинская область) в мусоровозе на ходу загорелись отходы. Дорогостоящую технику чудом удалось спасти, благодаря оперативным действиям водителя, сообщает пресс-служба Центра коммунального сервиса (ЦКС).

Причиной возгорания отходов в мусоровозе стала тлеющая зола, которую неизвестные выбросили в мусорный бак. Водитель во время движения увидел клубы густого черного дыма, который валит из заднего отсека. Он остановил машину на удалении от жилой застройки и выгрузил содержимое на безопасном участке. Прибывший наряд МЧС потушил отходы, а затем спецтехника очистила территорию от мусора.

В ЦКС отметили, мусор может загореться и из-за непотушенных окурков. Бывают и намеренные поджоги. На днях в Челябинске на пересечении Колсанова и Омской загорелись отходы в мусорном баке на контейнерной площадке. Клубы черного дыма распространялись на дома частного сектора. Огонь достигал полутора метров в высоту, был неприятный химический запах. На место прибыл пожарный расчет. Пожар был ликвидирован. А если бы всё случилось ночью?

Спасать мусоровоз от возгорания недавно пришлось и в Златоусте. В июле водитель машины также заметил задымление в кузове и экстренно выгрузил уже пылающий мусор рядом с баками.

В июне пожарный наряд вызывали на тушение отходов на другой контейнерной площадке Златоуста. Задымление тогда обнаружил сотрудник ЦКС во время служебного обхода мест накопления ТКО. Благодаря быстрым действиям всех служб огонь из горящего контейнера не успел перекинуться на расположенные рядом деревья и жилые постройки.

В ЦКС добавили, что в 2023 году возгорание отходов в кузовах мусоровозов фиксировалось восемь раз. Пожары на контейнерных площадках случались гораздо чаще. Только в Магнитогорском кластере в 2023 году выявлено более 30 таких случаев.

ЦКС напоминает жителям: не стоит складировать в контейнеры легковоспламеняющиеся вещества, непотушенные спички, окурки и сбрасывать в баки неостывшую золу. Такое поведение может привести к негативным и даже трагическим последствиям.