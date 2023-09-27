27.09.2023
В Челябинске распечатали легендарный Наказ танкистам-добровольцам
27.09.2023
Мошенники обманули 20-летнего молодого человека на 4,5 миллиона рублей
27.09.2023
Тепло придет в срок: в Металлургическом районе Челябинска заменили изношенные сети
27.09.2023
Челябинцы увидят бабушек и дедушек на открытках
27.09.2023
Челябинский хор им. Михальченко даст гастроли в Республике Дагестан
27.09.2023
В Челябинске до октября ограничили движение по улице Российской
В Нагайбакском районе чуть не сгорел мусоровоз с отходами
12.05.2022
В Коркино из-за тлеющей золы едва не сгорел мусоровоз
27.07.2021
В Челябинской области мусоровозы насмерть задавили двоих человек
04.10.2018
В Челябинске водителей категории С и грузчиков ждут на собеседование в эту субботу
14.11.2016
На скользкой дороге в Магнитогорске перевернулся мусоровоз
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023