В Коркино подняли кран, повредивший центральный водовод

В Коркинском муниципальном районе (Челябинская область) завершены работы по поднятию автокрана, упавшего на трубу центрального водовода. В результате аварии город остался без водоснабжения.

Компания, которой принадлежит упавший автокран, к настоящему моменту убрала технику с поврежденной трубы.

Теперь ОСП «Водоканал Коркино» предстоит провести ремонтные работы на трубе центрального водовода диаметром 500 миллиметров. Работы будут проводиться и в ночные часы.

Напомним, ДТП произошло около 17 часов 19 мая на автодороге Дружба в Коркино. Автокран упал с моста в речку и повредил водовод, обеспечивающий водой город. Водоснабжение отключено до устранения аварии.

Губернатор поставил задачу ликвидировать аварию до опустошения резервуаров (до шести утра 20 мая). Если этого не удастся делать, то с завтра организовать подвоз питьевой воды жителям.

Видео и фото: пресс-служба губернатора