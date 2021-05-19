Коркино осталось без воды – кран упал в реку и зацепил трубу водовода

В среду, 19 мая, жители Коркино (Челябинская область) остались без воды из-за дорожно-транспортного происшествия. На место происшествия по поручению губернатора Алексея Текслера выехал его заместитель Евгений Голицын.

Как сообщили в пресс-службе администрации Коркинского района, ДТП произошло около 17 часов 19 мая на автодороге Дружба в Коркино.

Автокран упал с моста в речку и пробил трубу центрального водовода диаметром 500 миллиметров.

Как сообщили в ОСП «Водоканал Коркино», вода будет подаваться в город до опустошения резервуаров водонапорной башни. После чего водоснабжение будет отключено до устранения аварии.

Сейчас на месте аварии находятся вице-губернатор Евгений Голицын и глава Коркинского муниципального района Наталья Лощинина.

По поручению губернатора Алексея Текслера его заместитель Евгений Голицын выехал в Коркино, где автокран упал на водопровод, снабжающий город.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, компания, которой принадлежит упавший автокран, убирает технику с поврежденной трубы.

После этого Водоканал приступит к ремонту. Работы будут проводиться и в ночные часы.

Жителям Коркино посоветовали запастись водой, но далеко не все успели это сделать. «Имеющегося в резервуарах запаса воды хватит до шести утра», - отмечают в пресс-службе. Но уже сейчас жители говорят, что у них воды нет.

Губернатор поставил задачу ликвидировать аварию до опустошения резервуаров (до шести утра 20 мая). Если этого не удастся делать, то с завтра организовать подвоз питьевой воды жителям.