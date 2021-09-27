В Коркино в подъезд жилого дома подкинули коробку с младенцем

Полиция Коркино (Челябинская область) устанавливает личность человека, который оставил в подъезде жилого дома коробку с живым младенцем.Ее обнаружили местные жители. Ребенок был жив. Он доставлен в больницу.

«В полицию поступило сообщение об обнаружении младенца. По данному факту проводится проверка», - сообщили в региональном полицейском главке.

Известно, что жизни ребенка сейчас ничего не угрожает.