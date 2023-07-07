07.07.2023
В Кунашакском районе «Мазда» врезалась в «Ладу», водитель которой погиб на месте
06.07.2023
В Челябинске стартовал трудовой проект студенческих медицинских отрядов «Клиника»
06.07.2023
Наталья Котова оценила подготовку образовательных учреждений Челябинска к новому учебному году
06.07.2023
У курчатовцев появились собственные «Гавайи»
06.07.2023
День семьи, любви и верности вместе с Историческим музеем Южного Урала
06.07.2023
Бывшие сотрудники ОКБ№3 Челябинска приговорены к 9,5 и восьми годам лишения свободы
В Кунашакском районе «Мазда» врезалась в «Ладу», водитель которой погиб на месте
05.07.2023
В Катав-Ивановском районе опрокинулся грузовик, водитель умер в больнице
24.06.2023
В Еткульском районе произошло ДТП с погибшим и четырьмя пострадавшими
10.06.2023
В Сосновском районе водитель «БМВ» насмерть сбил велосипедиста
07.06.2023
В Челябинской области утонула машина, водитель погиб
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023