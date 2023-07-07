В Кунашакском районе «Мазда» врезалась в «Ладу», водитель которой погиб на месте

В Кунашакском районе Челябинской области вечером шестого июля в ДТП погиб водитель 1970 года рождения, управлявший автомобилем «Лада Гранта».

Страшная авария произошла в девять часов вечера четверга на 93 километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбургу».

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, водитель иномарки «Мазда 6», мужчина 1984 года рождения, не справился с управлением и выехал на левую обочину. Автомобиль занесло – «Мазда» врезалась в ехавшую в попутном направлении справа «Ладу Гранту».

В результате столкновения обе машины съехали в правый кювет и опрокинулись. Водитель отечественного автомобиля погиб на месте.