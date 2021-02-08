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В Кунашакском районе заложниками непогоды стали 40 рыбаков

В Кунашакском районе (Челябинская область) спасатели эвакуировали с озера 40 рыбаков. Они вышли для подледного лова с ночевкой, несмотря на информацию о резком понижении воздуха и снегопаде.

Спасательная операция развернулась в минувшие выходные на озере Уелги, расположенное в Кунашакском районе.

Шестого февраля рыбаки вышли для подледного лова с ночевкой. Как и предупреждали синоптики, к вечеру погода стала портиться, резко понизилась температура воздуха, поднялся порывистый ветер. Когда снежная пурга начала срывать палатки рыбаков, многим захотелось «смотать удочки», а куда идти? При нулевой видимости, в темноте невозможно было определить ни берега, ни сторон света.

«Спасатели, выехав на вызов, застали на озере сотрудников пожарной охраны и районного отдела ГО и ЧС, уже приступивших к массовой эвакуации людей. Ориентируясь только по навигатору, спасатели собирали рыбаков по одному и по несколько человек сразу. Опасаясь замерзнуть и не дождаться утра многие стали собираться в небольшие группы», - сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона.

Общее количество эвакуированных рыбаков превысило 40 человек.