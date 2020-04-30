В Кусе будут судить мужчину, которому «заказали» убийство старой собаки

Прокуратура Кусинского района (Челябинская область) утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Кусы, обвиняемого в совершении преступления по статье «Покушение на жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий».

Убить старую собаку мужчину попросила убить знакомая.

Преступление было совершено 11 марта 2020 года. Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников, у жительницы Кусы было две собаки: английский кокер-спаниель черного цвета по кличке Рич и американский кокер-спаниель бежевого цвета по кличке Тома.

Четвероногая Тома последнее время стала болеть, у нее гнили глаза. Хозяйке стало казаться, что собака глохнет, потому что она не откликалась. Также домашняя питомица стала проявлять агрессию в отношении младшего (полуторагодовалого) ребенка жительницы Кусы.

Женщина решила, что Тому нужно «убрать», но на то, чтобы сделать это в ветеринарной станции, денег у нее не было. Тогда хозяйка собаки спросила у своей знакомой, не знает ли она человека, который смог бы убить животное. Та попросила об услуге своего соседа, который оперативно приехал на задание.

Сначала мужчина пытался задушить собаку. Не сумев это сделать, вывез Тому в безлюдное место, где нанес несколько ножевых ранений.

«Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку злоумышленник скрылся с места преступления, услышав голоса приближающихся прохожих. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Собака выжила. Ее нашли проходящие мимо люди и увезли в ветеринарную лечебницу, где Томе оказали необходимую помощь. Теперь у неё новый хозяин.

Уголовное дело передано в суд.