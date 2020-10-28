В Кыштыме преподавателей и студентов колледжа эвакуировали из-за звонка о заложенной бомбе
В Кыштыме (Челябинская область) преподавателям колледжа, расположенного по улице Ленина, поступил звонок с угрозой о якобы заложенной бомбе. Все студенты и учителя были эвакуированы.
Инцидент произошел 27 октября. По тревожному сигналу были вызваны все службы города, в том числе и дежурная смена кыштымского поисково-спасательного отряда.
«Пока проводилась проверка и поиски взрывного устройства они обеспечивали безопасность окружающих, выставив оцепление. К счастью, звонок оказался ложным – информация о взрывном устройстве не подтвердилась», - сообщила сотрудник пресс-службы поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева.
«Полиция проводит расследование инцидента. По его результатам будет принято решение», - добавили в региональном полицейском главке.
Напомним, что в 2018 году ответственность за лжеминирование ужесточили. Виновным в распространении ложной информации о готовящихся взрыве, поджоге и других опасных для окружающих событиях грозят штрафы до полумиллиона рублей или в размере заработной платы за период до полутора лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы сроком до трех лет.
Совершение преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры (объекты здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера) либо повлекшее причинение ущерба в размере, превышающем миллион рублей, влечет за собой наложение штрафа до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.
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