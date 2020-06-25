В Кыштыме сотрудница Росгвардии спасла тонущего мальчика

В Кыштыме (Челябинская область) военнослужащая Росгвардии Наталья Голубенко спасла жизнь шестилетнему мальчику, чуть было не утонувшему во время купания в пруду.

Проезжая на автомобиле мимо Верхне-Кыштымского пруда, сержант озерской дивизии по охране важных государственных объектов и специальных грузов Уральского округа Голубенко заметила в воде тонущего ребенка. Наталья остановила автомобиль и бросилась в воду. Благодаря хорошей физической подготовке она быстро доплыла до мальчика и вытащила его на берег.

Успокоив малыша, военнослужащая узнала, где в данный момент находятся его родственники, отвезла ребенка по месту жительства и передала бабушке.

Решается вопрос о поощрении военнослужащей.