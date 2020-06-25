В Локомотивном задержаны семилетние дети, осквернившие монумент Славы

Сотрудники полиции Карталинского района (Челябинская область) задержали вандалов, которые вырвали цветы из клумб у монумента Славы и побросали их в Вечный огонь. Ими оказались семилетние дети.

Инцидент произошел 20 июня в поселке Локомотивный. Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть полиции.

«С детьми была проведена профилактическая беседа. В отношении родителей несовершеннолетних возбуждено административное производство по части первой статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних», - сообщил начальник МО МВД России «Карталинский» Кирилл Черепенькин.

Также сотрудники полиции обязали родителей мальчиков восстановить цветники, и навести порядок у монумента Славы.