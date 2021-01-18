В Магнитогорске 18-летний парень выжил, выпав с седьмого этажа

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В Магнитогорске 18-летний парень выжил, выпав с седьмого этажа

В Магнитогорске (Челябинская область) 18-летний юноша выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Пострадавший выжил. Был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

ЧП произошло вчера, 17-го января. В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

«В отделе полиции данный факт зарегистрирован. В настоящее время проводится проверка», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» официальный представитель УМВД России по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Известно, что семья, в которой живет юноша, считается благополучной.