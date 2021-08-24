В Магнитогорске будут судить мошенников из Иркутска

Следователями УМВД России по Магнитогорску (Челябинская область) окончено уголовное дело в отношении двух жителей Иркутска, причастных к мошенничеству. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Из материалов уголовных дел следует, что на обвиняемых, входивших в состав преступной группы, специализирующейся на дистанционном обмане и завладении денежными средствами граждан, возлагались функции по снятию и перечислению похищенных денег соучастникам.

С каждого перевода фигуранты забирали себе три процента от суммы. Связь между участниками преступной схемы осуществлялась только через различные мессенджеры, таким образом, лично между собой они знакомы не были. География дистанционных мошенничеств распространялась на все регионы Российской Федерации. Одной из жертв стал житель Магнитогорска, которому позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка.

«Под предлогом проверки личного кабинета потерпевшего, злоумышленники убедили его установить приложение «удаленного доступа», после чего похитили денежные средства, которые впоследствии были обналичены обвиняемыми и переведены на счета других участников группы. Установлена причастность задержанных к четырем противоправным эпизодам, в ходе которых ими были переведены на счета участников преступной группы более 300 тысяч рублей», - сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех фигурантов преступной группы.

На период следствия одному из задержанных избиралась мера пресечения в видео подписки о невыезде и надлежащем поведении, второму – заключение под стражу.