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24.08.2021

Прощание с челябинским журналистом Олегом Ласточкиным состоится 26 августа
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24.08.2021 11:51

В Магнитогорске будут судить мошенников из Иркутска

Следователями УМВД России по Магнитогорску (Челябинская область) окончено уголовное дело в отношении двух жителей Иркутска, причастных к мошенничеству. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Из материалов уголовных дел следует, что на обвиняемых, входивших в состав преступной группы, специализирующейся на дистанционном обмане и завладении денежными средствами граждан, возлагались функции по снятию и перечислению похищенных денег соучастникам.

С каждого перевода фигуранты забирали себе три процента от суммы. Связь между участниками преступной схемы осуществлялась только через различные мессенджеры, таким образом, лично между собой они знакомы не были. География дистанционных мошенничеств распространялась на все регионы Российской Федерации. Одной из жертв стал житель Магнитогорска, которому позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка.

«Под предлогом проверки личного кабинета потерпевшего, злоумышленники убедили его установить приложение «удаленного доступа», после чего похитили денежные средства, которые впоследствии были обналичены обвиняемыми и переведены на счета других участников группы. Установлена причастность задержанных к четырем противоправным эпизодам, в ходе которых ими были переведены на счета участников преступной группы более 300 тысяч рублей», - сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех фигурантов преступной группы.

На период следствия одному из задержанных избиралась мера пресечения в видео подписки о невыезде и надлежащем поведении, второму – заключение под стражу.

мошенничество
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Надежда Бабкина едет в гости к южноуральцам с «Песнями России»

20.08.2021 15:13

Делом мальчика, утонувшего в ручье Саткинского района, занимается СК

20.08.2021 15:08

Погорельцы из Карталинского района готовятся отметить новоселье

20.08.2021 15:07

Взяточника из колонии Магнитогорска, передававшего сотовые осужденным, оставили на свободе

20.08.2021 14:07

Челябинцев приглашают на благотворительный фестиваль «Гимнастика добра»

20.08.2021 13:57

В Челябинск чартером прилетели «пятачки»-иностранцы