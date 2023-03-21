21.03.2023
На сцене Челябинской филармонии прозвучит оркестр имени Светланова
21.03.2023
«Ростелеком» подарил жителям Чебаркульского района вышку-«валентинку»
21.03.2023
Миасс собрал гуманитарный груз для добровольцев и разведчиков БАРСа
21.03.2023
Сборная Челябинского цинкового завода заняла первое место в областных соревнованиях по лыжным гонкам
21.03.2023
В Магнитогорске осужден аферист из Адыгеи, который собирал деньги под предлогом лечения смертельной болезни
21.03.2023
Вблизи поселка Локомотивный выявили нарушителей правил безопасности на железной дороге во время рейда
В Магнитогорске осужден аферист из Адыгеи, который собирал деньги под предлогом лечения смертельной болезни
01.03.2023
В знак благодарности: получив перевод в 2,5 миллиона рублей, мошенники включили челябинцу гимн Украины
10.01.2023
Златоустовец лишился зарплаты, оплатив бронь за «девочку по вызову»
05.04.2019
В Челябинске пара аферистов обогатилась за счет «липовых» СМС
15.03.2019
Суд заново рассмотрит уголовное дело знаменитых Филимоновых
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023
В Кусе канализационные воды стекают в реки
20.03.2023
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023