В Магнитогорске осужден аферист из Адыгеи, который собирал деньги под предлогом лечения смертельной болезни

Правобережный районный суд Магнитогорска (Челябинская область) вынес приговор в отношении ранее судимого 35-летнего жителя республики Адыгея. Он под предлогом сбора средств на лечение болезни обманывал людей из разных регионов России, в том числе и из города сталеваров.

Мошенник на онлайн-платформе для знакомств и в социальных сетях разместил ложную информацию о наличии у него тяжелого онкологического заболевания желудка, которая сопровождалась фотографиями на операционном столе, в медицинской одежде с маской для небулайзера, с медицинскими трубками. С некоторыми потерпевшими подсудимый общался посредством видеозвонков в социальных сетях и мессенджерах, убеждая, что нуждается в материальной помощи для оплаты лечения.

«В результате преступных действий в период с октября 2018 года по ноябрь 2021 года 19 потерпевших, проживающих в различных регионах РФ, из чувства жалости перечислили на банковскую карту злоумышленника свыше 330 тысяч рублей», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде четырех с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.