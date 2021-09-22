В Магнитогорске таксист лишился иномарки, решив попить кофе

В Магнитогорске (Челябинская область) водитель такси решил посетить кофейню и оставил заведенной машину. Предприимчивый житель Кизильского района не оставил это незамеченным и решил на ней покататься.



В дежурную часть Отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по городу Магнитогорску обратился 58-летний житель города, который подрабатывает в такси. Потерпевший пояснил, что около одной из кофеин в оставил свой автомобиль заведенным, а когда вышел из заведения, обнаружил пропажу транспортного средства импортного производства. Причиненный ущерб составил 400 000 рублей.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 25-летний житель Кизильского района, не имеющий постоянного места работы и ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Он пояснил, что, увидел заведенный автомобиль на остановочном комплексе, сел в него и решил покататься», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.



Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Автомобиль изъят и после проведения следственных действий будет возвращен владельцу.

«Данное преступление раскрыто в максимально короткий период времени благодаря не только профессиональным действиям сотрудников полиции, но и своевременному обращению в органы внутренних дел.

Незамедлительно обращайтесь в полицию в случае совершения каких-либо противоправных действий с целью своевременного реагирования и организации работы полицейских по задержанию преступников и раскрытию преступлений по «горячим следам», - прокомментировала начальник следственного управления МВД России по городу Магнитогорску Татьяна Скворцова.

Каждое заявление обязательно регистрируется, ему присваивается порядковый номер и заявителю выдается талон-уведомление.