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В Магнитогорске в аварии с маршруткой пострадали девять человек

Происшествия
Сегодня, 22:09
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Автор: 
Инна Шемаева

В Магнитогорске (Челябинская область) в результате ДТП перевернулась маршрутка. Девять человек, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

ДТП произошло сегодня вечером, 18 сентября, в 18:40 на перекрестке улиц Вознесенская и Завенягина.

46-летний водитель, управляющий автомобилем Skoda Yeti, при развороте на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю ГАЗ Луидор (маршрутное такси).

Оно двигалось во встречном направлении. В результате столкновения маршрутка опрокинулась на бок.

«На момент ДТП в маршрутном такси находилось 11 человек, девять из них получили травмы различной степени тяжести», - сообщили агентству в региональном полицейском главке.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства уточняются.

Фото: magcity74, Гибдд

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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