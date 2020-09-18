В Магнитогорске в аварии с маршруткой пострадали девять человек
В Магнитогорске (Челябинская область) в результате ДТП перевернулась маршрутка. Девять человек, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
ДТП произошло сегодня вечером, 18 сентября, в 18:40 на перекрестке улиц Вознесенская и Завенягина.
46-летний водитель, управляющий автомобилем Skoda Yeti, при развороте на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю ГАЗ Луидор (маршрутное такси).
Оно двигалось во встречном направлении. В результате столкновения маршрутка опрокинулась на бок.
«На момент ДТП в маршрутном такси находилось 11 человек, девять из них получили травмы различной степени тяжести», - сообщили агентству в региональном полицейском главке.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства уточняются.
Фото: magcity74, Гибдд
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