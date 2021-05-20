В Магнитогорске вспыхнула припаркованная во дворе машина

В Магнитогорске (Челябинская область) жителей ночью разбудил сильный грохот. Возле одного из домов вспыхнула машина ВАЗ-2114.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе МЧС по Челябинской области, сообщение о пожаре поступило в 2.21. Возле дома №82/2 на улице Карла Маркса загорелась машина. По словам очевидцев, они услышали взрыв.

«По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. При тушении пожара от МЧС на месте работали восемь человек и две автоцистерны», - прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.

В 2.38 пожар был полностью потушен. Пострадавших нет.