В Магнитогорске задержан похититель топлива

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении кражи топлива на сумму более 224 000 рублей. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В дежурную часть отдела полиции «Правобережный» обратился представитель одного из предприятий, который пояснил, что с топливной карты, принадлежащей компании, совершено хищение на сумму более 224 000 рублей.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного установили и задержали подозреваемого.

«Им оказался не имеющий постоянного места работы и ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности магнитогорец. Мужчина пояснил, что ранее, работая на данном предприятии, он сообщил об утере карты, после чего ему выдали новую. Как оказалось, в дальнейшем, пластиковую карту он не терял, а использовал в личных целях, таким образом похищая топливо, принадлежащее организации», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража.» Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.