В Магнитогорске зафиксирован всплеск аварийности

В Магнитогорске (Челябинская область) зафиксирован резкий всплеск аварийности. За трое суток стражами порядка было зафиксировано 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли двое человек, двое получили ранения, в их числе 8-летний ребенок-велосипедист.

Вот лишь небольшие выписки из сводки происшествий за три дня.

12 сентября 43-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», в районе дома №111 по улице Магнитная, совершил наезд на бордюрный камень, отделяющий трамвайные пути от проезжей части, после чего выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на электроопору. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.



В этот же день 30-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», следовал по улице Шишки, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда 37-летней женщине причинены телесные повреждения в виде ушибленной раны головы, ушибленных ссадин тела. Пострадавшая госпитализирована.



Затем 52-лений водитель, управляя автомобилем «Ниссан Х-Трейл», совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, приближающегося справа. В результате ДТП восьмилетний велосипедист получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибленных ссадин тела. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, в том числе в отношении родителей несовершеннолетнего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«26-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Соренто», следовал по проспекту Ленина со стороны улицы Калинина в сторону улицы Гагарина и в районе дома №48 по проспекту Ленина совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода в непосредственной его близости. В результате ДТП 28-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.



За три дня сотрудниками дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску выявлено и пресечено 13 фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, четверо водителей не имели права управления транспортными средствами, пятеро водителей управляли будучи лишенными права на управление, 51 водитель нарушил правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов, пятеро водителей нарушили правила перевозки детей. Всего же привлечены к административной ответственности за совершение правонарушений в области дорожного движения свыше 440 участников дорожного движения.



Выявлено и пресечено четыре факта повторного управления транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии опьянения. Органами дознания решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступления предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.