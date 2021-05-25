В Миассе мотоциклиста отправили в колонию за смерть пассажира

В Челябинской области Миасский суд вынес приговор 33-летнему мотоциклисту, который потерял управление, устроил аварию на перекрестке. В ДТП погиб его пассажир, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд установил, что 21 августа 2020 года подсудимый сидел за рулем мотоцикла Kawasaki. Сзади него находились два пассажира. В районе дома №42 на улице Богдана Хмельницкого мужчина выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Там он потерял контроль, из-за чего байк опрокинулся. Один из его пассажиров получил смертельные травмы.

«Прибывшим на место дорожно-транспортного происшествия сотрудникам полиции подсудимый скрыл информацию о том, что является водителем, фактически оставив место происшествия», - рассказала Мамаева.

Суд признал мотоциклиста виновным по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места совершения преступления).

Мужчине назначили девять лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управление транспортным средством на два года и шесть месяцев.