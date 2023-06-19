В Миассе на ходу загорелся троллейбус

В Миассе (Челябинская область) сегодня днем, 19 июня, на ходу загорелся троллейбус.

Пострадавших, к счастью, нет – пожарные говорят, что это заслуга водителя, который грамотно действовал в опасной ситуации.

Возгорание общественного транспорта оперативно потушили сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Миасса.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, ЧП случилось рядом с остановкой «Главный конвейер». Предварительная причина воспламенения троллейбуса – короткое замыкание.