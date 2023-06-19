19.06.2023
Юные челябинские волейболистки стали победительницами «Серебряного мяча»
19.06.2023
В Миассе на ходу загорелся троллейбус
19.06.2023
В Челябинской области снижаются показатели естественной убыли населения
19.06.2023
В Челябинске на месяц ограничат движение транспорта по улице Марченко
19.06.2023
В Аргаяшском районе продолжают тушить торфяной пожар
19.06.2023
В Челябинске вводится ограничение движения по Свердловскому проспекту
В Миассе на ходу загорелся троллейбус
15.06.2023
В Копейске 14-летний подросток «застрял» на дереве
13.06.2023
Жители Челябинска сегодня могут услышать похожие на взрывы звуки
12.06.2023
В Магнитогорске загорелся частично расселенный дом, жителям предложено временное жилье
31.05.2023
В Челябинске мальчика с третьего этажа новостройки снимали профессионалы
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023