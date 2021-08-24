24.08.2021
В Миассе на Тургоякском шоссе снято ограничение движения транспорта, введенное из-за пожара
24.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 25 августа
24.08.2021
В Миассе ликвидируют крупный пожар в садовом товариществе
24.08.2021
Олег Сиротин: Возможность развития туристической и курортной инфраструктуры одно из основных преимуществ в УрФО
24.08.2021
Миасс примет финал летнего фестиваля комплекса ГТО
24.08.2021
Жителя Нязепетровска, заставлявший ребенка помогать убивать мать, отправили в психушку
В Миассе на Тургоякском шоссе снято ограничение движения транспорта, введенное из-за пожара
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021