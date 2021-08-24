В Миассе на Тургоякском шоссе снято ограничение движения транспорта, введенное из-за пожара

В Миассе (Челябинская область) сняты ограничения по движению транспорта на Тургоякском шоссе в сторону Машгородка, введенное из-за пожара в садовом товариществе «Урал-1», снято. Пожар локализован.

Как сообщили в администрации Миасса, в СНТ ведутся работы по ликвидации задымления. Угрозы жизни и здоровью людей нет. На данных участках дороги работает спецтехника.

По данным пресс-службы ГУ МЧС области, крупный пожар произошел 24 августа на территории СНТ «Урал-2» в Миассе. Распространения огня остановлено в 15 часов 20 минут.

По предварительным данным пострадало 10 дачных домов. Быстрому распространению пламени способствовала засушливая погода и плотная застройка. Оперативное сосредоточение сил Миасского пожарно-спасательного гарнизона позволило в максимально короткие сроки снять дальнейшую угрозу. Организован подвоз воды. Налажено взаимодействие с руководством муниципалитета.

Администрация города попросила жителей воздержаться от посещения данного садового товарищества до полной ликвидации.

ФОТО: ГУ МЧС области и администрация Миасса