В Миассе охраннику, чтобы остановить грабителя, пришлось применять табельное оружие
В Миассе (Челябинская область) охранник одного из магазинов, чтобы задержать вора, применил табельное оружие. После кулачной потасовки, он начал стрелять в воздух.
Информация об инциденте появилась в социальной сети «ЧП Миасс». Ее разместил один из очевидцев произошедшего.
«Мужчина, угрожая оружием уложил на землю другого мужчину и, видимо в целях устрашения, произвел два выстрела в воздух», - написал очевидец.
Местные жители посчитали, что это банальные разборки между двумя мужчинами. В пресс-службе регионального полицейского главка пояснили, что мужчина совершил кражу в магазине и стрелявшим в воздух оказался охранник. Табельное оружие он был вынужден применить, чтобы задержать грабителя.
По данному факту проводится проверка.
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