В Миассе охраннику, чтобы остановить грабителя, пришлось применять табельное оружие

В Миассе (Челябинская область) охранник одного из магазинов, чтобы задержать вора, применил табельное оружие. После кулачной потасовки, он начал стрелять в воздух.

Информация об инциденте появилась в социальной сети «ЧП Миасс». Ее разместил один из очевидцев произошедшего.

«Мужчина, угрожая оружием уложил на землю другого мужчину и, видимо в целях устрашения, произвел два выстрела в воздух», - написал очевидец.

Местные жители посчитали, что это банальные разборки между двумя мужчинами. В пресс-службе регионального полицейского главка пояснили, что мужчина совершил кражу в магазине и стрелявшим в воздух оказался охранник. Табельное оружие он был вынужден применить, чтобы задержать грабителя.

По данному факту проводится проверка.