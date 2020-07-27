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В Миассе охраннику, чтобы остановить грабителя, пришлось применять табельное оружие

Фото: 
«ЧП Миасс»
Происшествия
Сегодня, 15:44
Автор: 
Инна Шемаева

В Миассе (Челябинская область) охранник одного из магазинов, чтобы задержать вора, применил табельное оружие. После кулачной потасовки, он начал стрелять в воздух.

Информация об инциденте появилась в социальной сети «ЧП Миасс». Ее разместил один из очевидцев произошедшего.

«Мужчина, угрожая оружием уложил на землю другого мужчину и, видимо в целях устрашения, произвел два выстрела в воздух», - написал очевидец.

Местные жители посчитали, что это банальные разборки между двумя мужчинами. В пресс-службе регионального полицейского главка пояснили, что мужчина совершил кражу в магазине и стрелявшим в воздух оказался охранник. Табельное оружие он был вынужден применить, чтобы задержать грабителя.

По данному факту проводится проверка.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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