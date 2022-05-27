В Миассе пенсионерка отдала курьеру-мошеннику 400 тысяч рублей

В Миассе 88-летняя женщина отдала курьеру 400 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Пенсионерке на стационарный телефон позвонила неизвестная женщина и сообщила, что её дочь якобы попала в ДТП. Аферистка убедила пожилую женщину, что на проведение операции срочно нужны деньги.

Как сообщили в полиции, мошенница просила 800 тысяч рублей, но согласилась на половину суммы, когда пенсионерка объяснила, что таких денег у неё нет. После чего доверчивая жительница Миасса получила по телефону инструкцию о том, кому должна передать деньги. Через некоторое время домой к потерпевшей пришёл мужчина, которому она и передала пакет с наличными.

Курьера задержали сотрудники полиции. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Новосибирска. По его словам, подработку курьером он нашёл через Интернет и специально для этого приехал в Миасс. В его обязанности входило приехать на указанный в сообщении адрес, забрать у жильцов пакет с денежными средствами и через банкомат перевести всю сумму на банковский счет заказчиков, оставив себе проценты от суммы.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители устанавливают остальных соучастников преступления.