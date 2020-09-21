В Миассе присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве челябинского бизнесмена

В Миасском городском суде (Челябинская область) впервые рассматривалось уголовное дело с участием присяжных заседателей.

Присяжные заседатели единогласно признали виновным жителя Карабаша Сергея Трусова в убийстве челябинского предпринимателя Вадима Прохорина.

Пятого января 2019 года предприниматель Вадим Прохорин уехал кататься на снегоходе в район Миасского лесничества и не вернулся. Утром друзья организовали поиск и нашли его закопанным в снегу с огнестрельными ранениями. В нескольких километрах в сторону Карабаша нашли сожженный снегоход Вадима.

Друзья сразу заподозрили в совершении преступления его недоброжелателя, местного охотника. Сам бизнесмен тоже увлекался охотой, но в этот день ружье и собаку оставил дома. Предположения подтвердились.

Когда подозреваемого задержали, он стал отрицать, что вообще виделся с Прохориным накануне. Но убийство произошло на глазах другого охотника из компании подозреваемого, который и рассказал, как все произошло.

В тот день два охотника из Карабаша поехали на машине подсудимого в лес проверить оставленную ранее приманку для животных. Подсудимый взял с собой ружье, заряженное на кабана. В лесу к охотникам на снегоходе подъехал Вадим Прохорин с вопросом, зачем с ним хотел поговорить подсудимый. В ответ подсудимый вскинул ружье и дважды выстрелил в Прохорина, к которому испытывал неприязнь. Шансов выжить у пострадавшего не было, так как он получил серьезное ранение груди и легкого.

После этого Трусов погрузил тело на снегоход, отвез его в глубь леса и закопал в лесу. На снегоходе убитого поехал домой в Карабаш, но понимая, что поступает глупо, бросил его в лесу.

Зная, что свидетель-очевидец дал против него показания, Трусов сознался в содеянном, но инициировал версию того, что потерпевший напал на него с ножом. Однако нож потерпевшего был обнаружен в его ножнах на теле не тронутым.

А вот присяжных заседателей Трусов убеждал в том, что не помнит, стрелял ли он в пострадавшего. Мол, пусть сторона обвинения докажет, ведь на месте преступления он был не один, а со своим товарищем.

«Несмотря на то, что сторона защиты пыталась опорочить собранные по делу доказательства, в том числе показания очевидца, а после стадии представления доказательств стороной обвинения прошло более полугода, нам удалось отстоять справедливость», - пояснила государственный обвинитель Оксана Моржеухина.

Теперь предстоит заключительная часть судебного разбирательства, в ходе которой прокурор предложит суду меру наказания для подсудимого, признанного виновным.

Судебное заседание назначено на 23 сентября.