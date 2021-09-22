В Миассе сгорел приют для животных

В Миассе (Челябинская область) в приюте для животных. По предварительной информации сгорело полностью здание, в котором находились морозильные камеры с субпродуктами. Мешки с крупой. Посуда для готовки, ведра.

21 сентября загорелось здание в приюте для животных «КотоПёс». Не исключено, что причиной возгорания стал поджог, отмечают в посте о происшествии в соцсети "ВКонтакте" зоозащитники.

«Немного отлегло, когда пришла информация, что хвостики живы. Почти все.

Непонятен вопрос по двум малышам, которые находились в сгоревшем пристрое к дому. Вероятнее всего они погибли. Им было примерно 1,5 месяца.

Во мне до сих пор теплица надежда, что они смогли выжить. Но точно узнать смогу лишь завтра, приехав на место трагедии утром»,



Зоозащитник предполагают, что это был пожог.

«Но если пожар был спровоцирован, то животным, оставшимся в живых, угрожает опасность», - говорится в сообщении сотрудников приюта для животных.



Им сейчас необходима немедленная помощь на покупку сухого корма для животных.

«Так как сгорели все продукты, печка, где готовили. Мы вынуждены снова перевести всех на сухой корм до изменения ситуации.

Помогите найти новый дом уцелевшим малышам», - добавили в приюте для животных.



Кроме того, нужна помощь стройматериалами на восстановление забора, помещения, крыши и стеклопакетов.