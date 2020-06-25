В Миассе сотрудник ГИБДД запрыгнул в салон авто нарушителя, чтобы остановить его

Миасский городской суд (Челябинская область) посадил на 12 суток водителя, который ездил на машине без номера. Он пытался скрыться от сотрудника ГИБДД, но тот сумел остановить его, запрыгнув в салон авто через открытое стекло.

В судебном заседании было установлено, что в июне 2020 года подсудимый управлял автомобилем без заднего номера. При этом оказал неповиновение инспектору ГИБДД, который потребовал остановиться.

«Мужчина начал движение задним ходом, покидая место происшествия и продолжая игнорировать требования полицейского, запрыгнувшего в салон автомобиля через открытое окно, об остановке транспортного средства. Неповиновение инспектору он прекратил только после невозможности ехать по лесу, уперевшись в дерево», - сообщили в пресс-службе суда.

Водитель вину свою признал частично, заявив, что просто хотел отъехать с дороги, не привлекая внимания очевидцев.

При назначении наказания суд учел характер совершенного правонарушения, его обстоятельства, личность виновного. Смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств не установлено.

Мужчина подвергнут административному наказанию в виде административного ареста сроком на 12 суток.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Челябинский областной суд.