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В Миассе сотрудник ГИБДД запрыгнул в салон авто нарушителя, чтобы остановить его

Происшествия
Сегодня, 17:15

Миасский городской суд (Челябинская область) посадил на 12 суток водителя, который ездил на машине без номера. Он пытался скрыться от сотрудника ГИБДД, но тот сумел остановить его, запрыгнув в салон авто через открытое стекло.

В судебном заседании было установлено, что в июне 2020 года подсудимый управлял автомобилем без заднего номера. При этом оказал неповиновение инспектору ГИБДД, который потребовал остановиться.

«Мужчина начал движение задним ходом, покидая место происшествия и продолжая игнорировать требования полицейского, запрыгнувшего в салон автомобиля через открытое окно, об остановке транспортного средства. Неповиновение инспектору он прекратил только после невозможности ехать по лесу, уперевшись в дерево», - сообщили в пресс-службе суда.

Водитель вину свою признал частично, заявив, что просто хотел отъехать с дороги, не привлекая внимания очевидцев.

При назначении наказания суд учел характер совершенного правонарушения, его обстоятельства, личность виновного. Смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств не установлено.

Мужчина подвергнут административному наказанию в виде административного ареста сроком на 12 суток.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Челябинский областной суд.

 

 

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