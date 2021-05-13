В Миассе спасатели помогли «скорой» эвакуировать тяжело раненного пациента

В Миассе (Челябинская область) спасатели на руках вынесли из общежития мужчину со сложным ранением. Транспортировка до кареты скорой помощи осложнялась неработающим лифтом и узкими лестничными пролетами, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы региона.

Прибывшие на вызов в общежитие две хрупкие сотрудницы скорой медицинской помощи приняли все меры по сохранению жизни раненного мужчины. Но самостоятельно спустить его к карете «скорой» с восьмого этажа не могли. В здании тесные коридоры, узкие лестничные пролеты и не работающий лифт.

«Прибывшая на помощь дежурная смена спасателей была вынуждена провести транспортировку пострадавшего на мягких носилках, так как архитектура и планировка здания не позволяла использовать ни спинальный щит спасателей, ни штатные носилки СМП, - рассказали в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области. - Больного эвакуировали до кареты и передали сотрудникам скорой помощи».

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник, мужчина получил ранение горла во время празднества в общежитии.