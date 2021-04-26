В Миассе спасатели вызволили бабушку, провалившуюся с туалетом под землю

В Миассе (Челябинская область) пожилая женщина провалилась под землю вместе с туалетом. Бабушку вызволили из «плена» спасатели, сообщили в Поисково-спасательной службе региона.

Вызов к спасателям поступил 24 апреля. Дачники садоводчества «Сад Северный-2» попросили помочь в эвакуации человека.

«По прибытию выяснилось, что, когда в садовый деревянный туалет зашла пожилая женщина, сооружение провалилось в землю и двери оказались заблокированы. Две молодые женщины, работавшие в это время на участке, помочь выбраться не смогли», - рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Спасатели при помощи шанцевого инструмента вскрыли крышу. Потом собрали из ящиков и поддонов импровизированную лестницу и помогли бабушке выбраться наружу.

«Дачный сезон в самом разгаре и, чтобы вам не пришлось знакомиться со спасателями в столь щекотливой ситуации, стоит задуматься об укреплении всех деревянных конструкций. Во избежание несчастных случаев с вами и вашими близкими, домики, сарай для инструмента, теплицы, колодцы, мостки у водоемов требуют регулярного осмотра и своевременного ремонта», - предупредили в Поисково-спасательной службе региона.