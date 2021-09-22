В Миассе возле станции скорой помощи машина провалилась в яму

Руководство Общероссийского Народного Фронта обратилось к руководству Миасса (Челябинская область) с требованием оперативно принять меры безопасности на участке возле станции скорой помощи, на котором автомобиль провалился в огромную яму.

По сообщениям жителей Миасса, яма без каких-либо ограждений находится рядом с местной станцией скорой помощи, расположенной на улице Ильмен-Тау, 1.

«Сегодня в нее угодил легковой автомобиль, но последствия могут быть куда более плачевными, если в ловушку попадет спецтранспорт, транспортирующий пациента», - сообщили в ОНФ по Челябинской области.

Активисты ОНФ обращаются к руководству Миасса с требованием срочно принять меры безопасности.