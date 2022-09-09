В Миассе задержали карманника-рецидивиста с 18 судимостями

В Миассе (Челябинская область) задержали карманника-рецидивиста, который имеет 18 судимостей.

Подозреваемым оказался житель Челябинска 1977 года рождения. Только в Миассе, по предварительным данным, он причастен к пяти аналогичным противоправным деяниям.

Установить личность злоумышленника помогла запись с камеры видеонаблюдения, расположенной при входе в магазин. На ней оказался запечатлен момент хищения мужчиной кошелька из сумочки пожилой женщины, следом за которой он шел. На лице злоумышленника была медицинская маска, однако это не помогло ему остаться безнаказанным.

Задержанный заключен под стражу. По всем фактам хищения чужого имущества возбуждены уголовное дело по статье «Кража». Полицейскими устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.