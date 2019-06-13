В национальном парке «Таганай» сгорел музей природы – отрабатывается версия поджога

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) вчера, 12-го июня, поздним вечером произошло ЧП – сгорел музей природы. Здание с пристройками полностью уничтожено огнем. Отрабатывается версия поджога.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, огонь начал распространяться снаружи, возле одной из кладовых. Пожарная сигнализация сработала в 22 часа 40 минут. Расчеты огнеборцев были уже в пути - их вызвали увидевшие дым госинспекторы, которые в тот вечер дежурили в Центральной усадьбе.

В результате выгорели дотла само деревянное здание музея и три пристройки. Также огнем повреждены два квадроцикла, автомобиль УАЗ и снегоход, которые были припаркованы под навесом во дворе.

«Имущество - серьезная потеря для нас, но невосполнимый урон - это сгоревшие музейные экспонаты. Особо ценных в материальном смысле среди них не было, но их ценность для национального парка очень велика. В Музее хранилась книга с 40 тысячами подписей, собранных в свое время жителями Челябинской области в поддержку создания «Таганая», чучела, минералогическая коллекция, дневники наблюдений», - рассказал директор национального парка Алексей Яковлев.

Сумма материального ущерба оценивается.