В отношении главы Миасса будет проведено административное расследование

Главу Миасского городского округа (Челябинская область) Григория Тонких ждет административное расследование за неисполнение предписаний Контрольно-счетной палаты региона без уважительных причин.

Напомним, КСП начала комплексную ревизию в администрации Миасса в сентябре 2018 года. Аудиторы проверяли эффективность использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, расходование бюджетных средств, неналоговые доходы, деятельность подведомственных мэрии муниципальных организаций, а также земельные вопросы.

По результатам проверки главе города Миасса было вручено представление об устранении нарушений. Часть этих нарушений не устранена до сих пор. «До настоящего времени отдельные нарушения не устранены (без уважительных причин)», - отмечают в официальном Telegram-канале КСП региона.

Контрольно-счетная палата по данному факту направила в Миасский суд протокол об административном правонарушении в отношении главы города. Главу ждет, как минимум, штраф.

Напомним, предыдущие проверки, проводимые ревизорами Контрольно-счетной палаты, заканчивались для теперь уже бывших руководителей города и ряда чиновников уголовными делами (экс-главе Геннадию Васькову вынесен приговор, в ноябре 2019 года – осуждены другие обвиняемые).

Несколько материалов проверки 2018 года также были направлены в следственное управление СРК региона.