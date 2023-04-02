В Озерске этой ночью водитель УАЗа сбил двух пешеходов: один погиб, другой в больнице

В Озерском городском округе (Челябинская область) этой ночью, первого апреля, водитель УАЗа сбил на проезжей части двоих пешеходов.

Молодой человек 1993 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй пешеход, 1990 года рождения, получил травмы и был госпитализирован. Медики диагностировали у него перелом левой руки.

Как сообщает управление ГИБДД по Челябинской области, смертельная авария произошла на десятом километре автодороги Озерск – Метлино. За рулем УАЗа находился мужчина 1977 года рождения. Пешеходы, сбитые водителем, шли по проезжей части в попутном направлении.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.