02.04.2023
На станции Муслюмова при пожаре в частном доме погибли два человека
02.04.2023
В Озерске этой ночью водитель УАЗа сбил двух пешеходов: один погиб, другой в больнице
02.04.2023
Челябинск моют шампунем
02.04.2023
Житель Еткульского района трагически погиб в поле
02.04.2023
В Никольской роще Челябинска вырубят почти 900 аварийных и мертвых деревьев
02.04.2023
В Магнитогорске со льдины на реке Урал сняли мужчину с травмой ноги
В Озерске этой ночью водитель УАЗа сбил двух пешеходов: один погиб, другой в больнице
30.03.2023
Прокуратура взяла на контроль расследование дела о смертельном наезде автопоезда на челябинца
23.03.2023
В Симе молодой водитель насмерть сбил пешехода
17.03.2023
На трассе в Каслинском районе водитель «Лады» насмерть сбил пешехода
10.03.2023
Житель Троицкого района насмерть разбился на встречной полосе
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023