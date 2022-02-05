В Озерске в ночном пожаре погибли три человека, пострадала беременная женщина

В Озерске (Челябинская область) сегодня ночью, пятого февраля, произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Три человека (все - мужчины) погибли. Пострадала беременная женщин, которая была отправлена в больницу. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области, пожар произошел в квартире на шестом этаже девятиэтажки коридорного типа по улице Октябрьской. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, горели мебель и вещи. В подъезде многоквартирного дома было сильное задымление.

Сотрудники МЧС с помощью спасательных комплектов вывели из здания по маршевым лестницам двадцать человек, в том числе двоих детей, и семерых жильцов, в том числе двоих детей, – по автолестнице.

Как сообщает группа «Подслушано в Озерске» в ВКонтакте, беременную женщину, пострадавшую при пожаре, госпитализировали в реанимацию для сохранения плода.

«Людей, проживающих рядом с очагом возгорания, эвакуировали в здание Озерского технического колледжа. После проветривания жильцы были возвращены в свои квартиры. Электричество и теплоснабжение в здании функционируют», - говорится в посте.

Причины пожара устанавливают специалисты. В настоящее время администрация Озерска формирует комиссию по установлению ущерба от пожара.

По данному факту следственные органы СКР по Челябинской области проводят доследственную проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.