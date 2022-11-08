В Пласте задержан любитель конопли

В Пласте (Челябинская область) сотрудники полиции изъяли 15 килограммов марихуаны. Задержан местный житель. Возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска полиции по Пластовскому району у ранее не судимого, неработающего жителя города, в принадлежащем ему частном доме на чердаке обнаружено и изъяты около 15 килограмма каннабиса. Задержанный пояснил, что ранее собирал дикорастущую коноплю для собственного потребления и сушил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до десяти лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.