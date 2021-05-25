В поселке Ашинского района огнеборцы предотвратили пожар в многоквартирном доме

В поселке Кропачево Ашинского района (Челябинская область) вечером 24-го мая загорелись старые деревянные хозяйственные постройки, пламя с которых едва не перекинулось на расположенной в непосредственной близости двухэтажный многоквартирный жилой дом.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, пожарные прибыли в опасную зону уже через восемь минут после получения тревожного сигнала – первыми для борьбы с огненной стихией подоспели бойцы 224-й пожарной части.

Также для усиления группировки к месту происшествия выдвинулись сотрудники 10-й пожарно-спасательной части из города Сима, а со станции Кропачево прибыл пожарный поезд.

«Плотная застройка и высокая горючая загрузка способствовали быстрому распространению пламени, однако грамотные действия огнеборцев позволили в кратчайшие сроки локализовать, а в дальнейшем и ликвидировать возгорание. Жилой дом не пострадал», - рассказали в ГУ МЧС региона.

Погибших и травмированных нет. Из дома самостоятельно, до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 50 человек, в том числе семь детей.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются в настоящее время.