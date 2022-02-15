15.02.2022
«Ростелеком» дооснастил систему оповещения населения в Копейске и Троицке
15.02.2022
Власти Советского района Челябинска сообщили о закрытии ледовых городков, световые арт-объекты уже демонтировали
15.02.2022
В поселке Тюлюк сгорел гостевой дом на турбазе
14.02.2022
В этом году кислородное голодание рыбы в Челябинской области началось раньше обычного
14.02.2022
В Челябинске закроют движение транспорта по улице Красноармейской
14.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 15 февраля
В поселке Тюлюк сгорел гостевой дом на турбазе
15.12.2021
В Челябинске ночью горела типография на Свердловском тракте
07.11.2021
В Златоусте на пожаре погибла многодетная мать, муж и дети спаслись
19.08.2021
Сотрудники горнолыжного курорта «Солнечная долина» помогли МЧС ликвидировать пожар
12.08.2021
На границе с нацпарком «Таганай» горит лес
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022
Не сделал Куляшов, не сделает и Ксензов: двустороннему движению на Советской и Пушкина не бывать
11.02.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022
Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить
09.02.2022