В поселке Тюлюк сгорел гостевой дом на турбазе

В поселке Тюлюк Катав-Ивановского муниципального района (Челябинская область) сгорел гостевой дом.

Как сообщает телеграм-канал национального парка «Зигальга», сотрудники которого помогали пожарным бороться с огнем, возгорание одного из строений на туристической базе началось 14-го февраля около десяти часов вечера. Пламя удалось потушить при помощи пожарных рукавов и помп нацпарка.

Пожарный расчет из Юрюзани приехал в течение часа, к этому времени с огнем практически удалось справиться.

«И хотя вспыхнувшее, как спичка, строение сгорело практически полностью, соседние деревянные здания благодаря общим усилиям остались целы. ЧП обошлось без пострадавших», - сообщили в нацпарке.