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В прокуратуру поступило уголовное дело о мошенничествах при реконструкции аэропорта Челябинска

В Уральскую транспортную прокуратуру поступило уголовное дело о мошенничестве со стороны ООО «РТС-сервис» при реализации работ в рамках контракта по реконструкции аэропорта Челябинска.

Уральской транспортной прокуратурой осуществляется надзорное сопровождение реализации в Челябинской области мероприятий национальных проектов по реконструкции аэропортового комплекса Баландино и технического перевооружения воздушного пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации Челябинск.

«Вскрывались и пресекались факты оплаты и приемки работ, выполненных с нарушением строительных норм и правил, с отступлениями от проектной документации. Кроме этого, в результате принятых Уральской транспортной прокуратурой координационных и надзорных мер сотрудниками транспортной полиции выявлен факт хищения денежных средств при реализации ООО «РТС-Сервис» государственного контракта по реконструкции данного аэропорта», - сообщили в ведомстве.

Ранее уже был вынесен приговор в отношении сотрудников компании АО «Центродорстрой», которая занималась реконструкцией челябинского аэропорта. Они признаны виновными в попытке хищения денег у субподрядной организации.

Металлургическим районным судом Челябинска вынесен приговор в отношении двух сотрудников АО «Центродорстрой». Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Они пытались похитить денежные средства в размере 340 тысяч рублей у директора субподрядной организации, однако их действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Кроме того, третьего марта, в Челябинске сотрудники ФСБ задержали директора аэропорта руководителя АО «Челябинское авиапредприятие» Андрея Осипова. Он инсценировал и оформил фиктивное ДТП с целью получения страховой выплаты по договору КАСКО за поврежденный им лично служебный автомобиль Хендай Экус.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество».