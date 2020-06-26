Осуждены сотрудники компании, которая занималась реконструкцией челябинского аэропорта

Вынесен приговор в отношении сотрудников компании АО «Центродорстрой», которая занималась реконструкцией челябинского аэропорта. Они признаны виновными в попытке хищения денег у субподрядной организации.

Металлургическим районным судом Челябинска вынесен приговор в отношении двух сотрудников АО «Центродорстрой». Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

Установлено, что обвиняемые, являясь сотрудниками АО «Центродорстрой», осуществляющего работы по реконструкции аэропортового комплекса «Баландино», путем обмана под предлогом возможности обеспечения победы на торгах, проводимых АО «Центродорстрой», пытались похитить денежные средства в размере 340 тысяч рублей у директора субподрядной организации, однако их действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Судом виновным назначено наказание в виде штрафа в размере по 250 тысяч рублей каждому.

Напомним, ранее к компании АО «Центродорстрой» возникали вопросы у Счетной палаты России. Она проводила аудит эффективности расходования Федеральным агентством воздушного транспорта в 2016–2019 годах бюджетных средств, направленных на строительство и реконструкцию челябинского аэропорта. Аудиторы отметили, что на тот момент не разработан проект на техническое перевооружение воздушного пункта пропуска в аэропорту и не соблюдаются сроки выполнения работ. Кроме того, проверка выявила, что «Росавиацией» не установлены приаэродромные территории аэропорта. Это не позволяет обеспечить безопасность полетов и исключить негативное воздействие оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду.

В июне 2019 года в Челябинск прилетел директор АО «Центродорстрой», генеральный подрядчик работ на аэродроме в аэропорту имени Курчатова Петр Ольховский, который заверил, что все работы будут выполнены в срок.