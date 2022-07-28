В реке Уй рыбак обнаружил тело женщины

В правоохранительные органы поступило сообщение от местного рыбака, заметившего в воде, в районе подвесного моста через реку Уй. тело утонувшего человека.

Спасатели Троицкого отряда на лодке обследовали указанный район и почти на середине реки, в 60 метрах от берега обнаружили и транспортировали на берег тело погибшей женщины.



Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, время, обстоятельства происшествия, а также личность погибшей устанавливаются.