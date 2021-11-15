В Саткинском районе при пожаре погибла молодая пара

Молодая пара из поселка Рудничный Саткинского района (Челябинская область) погибла от огня. По предварительной версии, к возгоранию жилого дома привело нарушение правил монтажа электрооборудования.

Сообщение о пожаре на улице Котовского на пульт дежурного поступило 14 ноября. По прибытию огнеборцы застали полностью охваченный пламенем дом, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Пожарные не допустили распространение огня на соседние постройки и уже спустя два часа пожар был локализован. Огонь уничтожил надворные постройки и дом, но самое страшное, что помимо потерянного имущества, в огне погибла молодая пара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

По предварительной версии, к возгоранию привело нарушение правил монтажа электрооборудования.