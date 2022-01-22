В школе-интернате Челябинска произошел пожар

В Челябинске пожарные оперативно ликвидировали возгорание в школе-интернате. Причиной стала непотушенная сигарета.

Сегодня, 22 января, на пульт диспетчера челябинского пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в школе-интернате, расположенной на улице Худякова областного центра. В связи с особенностью объекта на место автоматически были направлены силы и средства гарнизона по повышенному номеру.

«Прибыв на место, первые подразделения установили, что возгорание произошло в помещении цокольного этажа. Оперативно проложив рукавную линию от пожарного крана, огнеборцы его ликвидировали, после чего организовали проветривание помещений», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Как удалось выяснить сотруднику отделения дознания государственного пожарного надзора, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнём при курении. Непотушенный окурок попал в одно из помещений цокольного этажа.

Пострадавших в результате нет. Дети не проживают в заведении круглосуточно, а только приходят на учебу.

Ущерб незначительный, однако, на данный пожар выехало восемь автоцистерн, автолестница, автомобиль дымоудаления, штабной автомобиль.