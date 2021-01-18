В Симе рыбак провалился под лед и утонул

В Симе (Челябинская область) два рыбака провалились под лед. Им на выручку пришел еще один любитель «тихой» охоты. Одного из мужчин ему удалось вытащить из воды, а вот спасти второго уже не удалось.

Трагедия произошла на городском пруду Сима. Рыбаков здесь традиционно много, но два из них допустили ошибку. Они выбрали место для рыбалки в непосредственной близости от плотины. В один из моментов лед под ними провалился и оба мужчины оказались в воде.

«Очевидец происшествия, находившийся в непосредственной близости, бросился на помощь и успел спасти одного из них – второй рыбак погиб», - сообщила сотрудник пресс-службы поисково-спасательной службы региона Марина Яковлева.



Сотрудники десятой пожарно-спасательной части на носилках перенесли пострадавшего к дежурившей на берегу карете скорой помощи. С переохлаждением он был доставлен в городскую больницу. Второго мужчину они нашли в десяти метрах от места провала льда

Эта первая трагедия на водных объектах в новом году.

«Несмотря на длительные морозы, лед на водоемах региона разный. Так на пруду в Симе из-за проточной воды толщина ледового панциря в районе плотины составляет всего чуть более двух сантиметров. Выход на такой водоем смертельно опасен.

Человеческая жизнь удачного улова», - сообщили в десятой пожарно-спасательной части Челябинской области.

Тело рыбака передано сотрудникам полиции. Если вы попали в беду или стали очевидцем несчастного случае незамедлительно звоните на телефоны «101» или «112».